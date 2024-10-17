Торговый центр загорелся в подмосковном Королеве
17 октября 202410:33
Пожар произошел в торговом центре в городе Королев Московской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве», — отметил источник.
По словам собеседника агентства, на место инцидента прибыли пожарные.
Ранее в Новой Москве на Калужском шоссе загорелся пассажирский автобус, напоминает РЕН ТВ. Транспортное средство полностью выгорело. В момент ЧП пассажиров в автобусе не было.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru