Торговый центр горит во Владимирской области. Видео

Торговый центр загорелся в городе Петушки Владимирской области. Огонь охватил площадь не менее полутора тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Как уточняет RT, по предварительным данным, из людей, к счастью, никто не пострадал. 15 человек самостоятельно вышли из опасной зоны ещё до прибытия пожарных.

Сообщение о пожаре в ТЦ «Экватор» возле железнодорожного вокзала поступило в 11:15. Во время пожара в ТЦ начала взрываться пиротехника. Очевидцы публикуют видео пожара.