Торговый комплекс загорелся в Абакане

В столице Хакасии загорелся торговый комплекс на площади 1,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным агентства, о пожаре стало известно в 1.22 по местному времени (21.22 мск). Двухэтажный торговый комплекс находится по улице Хлебная, 30. В настоящее время более 60 человек и 20 единиц техники принимают участие в тушении пожара. Пламя распространилось по периметру кровли, сообщили агентству.

Пожару присвоен третий уровень сложности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.







