Топ-менеджера банка «Траст» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест до 30 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев рассказал ТАСС, что, несмотря на изменение меры пресечения, топ-менеджеру запрещено удалённо работать, так как в суде считают, что Хабаров «не может делать работу без общения с третьими лицами».

Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Исполнительный директор свою вину не признаёт. По его словам, с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт.

Пресненский суд Москвы 9 октября арестовал банкира до конца ноября, а 9 ноября Мосгорсуд признал арест законным.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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