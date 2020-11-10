Топ-менеджера банка «Траст» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест до 30 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба суда.
Адвокат Хабарова Владимир Слащев рассказал ТАСС, что, несмотря на изменение меры пресечения, топ-менеджеру запрещено удалённо работать, так как в суде считают, что Хабаров «не может делать работу без общения с третьими лицами».
Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Исполнительный директор свою вину не признаёт. По его словам, с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт.
Пресненский суд Москвы 9 октября арестовал банкира до конца ноября, а 9 ноября Мосгорсуд признал арест законным.
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