Топ-менеджера банка «Траст» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест до 30 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев рассказал ТАСС, что, несмотря на изменение меры пресечения, топ-менеджеру запрещено удалённо работать, так как в суде считают, что Хабаров «не может делать работу без общения с третьими лицами».



Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Исполнительный директор свою вину не признаёт. По его словам, с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт.



Пресненский суд Москвы 9 октября арестовал банкира до конца ноября, а 9 ноября Мосгорсуд признал арест законным.

