Топ-менеджера банка «Траст» оставили под арестом
Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, который обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что постановление Пресненского суда Москвы о заключении под стражу исполнительного директора банка оставлено без изменения. Кроме того, без удовлетворения оставлены жалобы защиты.
Михаил Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. 9 октября Пресненский суд Москвы арестовал банкира до конца ноября.
Хабаров свою вину не признаёт - по его словам с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, так как последний задолжал ему крупную сумму денег при разделе активов «Деловых линий».
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