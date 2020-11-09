Топ-менеджера банка «Траст» оставили под арестом

Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, который обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.



В сообщении говорится, что постановление Пресненского суда Москвы о заключении под стражу исполнительного директора банка оставлено без изменения. Кроме того, без удовлетворения оставлены жалобы защиты.

Михаил Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. 9 октября Пресненский суд Москвы арестовал банкира до конца ноября.

Хабаров свою вину не признаёт - по его словам с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, так как последний задолжал ему крупную сумму денег при разделе активов «Деловых линий».

