Топ-менеджер «Газпрома» обвинил домработницу в многомиллионной краже

Топ-менеджер «Газпрома» обратился в полицию с заявлением на домработницу из-за кражи 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У уборщицы «Газпрома» украли часы за миллион рублей

Из внутреннего кармана пиджака Алексея П., замгендиректора «Газпромтранса», дочерней компании-грузоперевозчика пропали 30 тысяч долларов. Мужчина так их «хранил». В момент, когда он решил проверить «заначку», денег в кармане не оказалось.

ПО информации канала, подозревается в краже домработница по имени Алия. Женщина два месяца убирала апартаменты, уточняет Lenta.ru.

В инциденте разбирается полиция.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:ДолларыКража
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