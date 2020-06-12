Топ-менеджер «Газпрома» обвинил домработницу в многомиллионной краже

Из внутреннего кармана пиджака Алексея П., замгендиректора «Газпромтранса», дочерней компании-грузоперевозчика пропали 30 тысяч долларов. Мужчина так их «хранил». В момент, когда он решил проверить «заначку», денег в кармане не оказалось.

ПО информации канала, подозревается в краже домработница по имени Алия. Женщина два месяца убирала апартаменты, уточняет Lenta.ru.

В инциденте разбирается полиция.

