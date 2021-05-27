TikTok оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещённый контент

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть TikTok за отказ удалить запрещённую информацию, сообщает ТАСС.

Мировой судья признал компанию TikTok виновной в административном правонарушении и назначил её штраф в размере 1,5 миллиона рублей. При этом в апреле соцсеть уже была оштрафована по этой статье КоАП РФ на 2,6 миллиона рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы в очередной раз оштрафовал за запрещённый контент соцсеть Twitter, сообщает RT. Общая сумма штрафа по шести протоколам составила 19 миллионов рублей.

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Фото: TikTok
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