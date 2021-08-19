Территорию вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования

Полиция Вашингтона оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у библиотеки Конгресса, сообщает РИА Новости.

В зону оцепления попали Капитолийский холм, здание верховного суда и библиотеки Конгресса.

В своём Twitter правоохранители сообщили, что «проводится активное расследование угрозы взрыва» и призвали граждан избегать района рядом с библиотекой Конгресса.

Ранее в январе сторонники экс-президента США Дональда Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших. Погибли пять человек, в том числе один полицейский, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВашингтонСШАУгроза ВзрываМинирование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры