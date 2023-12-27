Теракт предотвращён на железной дороге в Самарской области

Сотрудники силовых структур сумели не допустить террористический акт на железной дороге в Самарской области. Его собирался организовать житель регионального центра - сторонник «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда).

Подозреваемый был задержан 15 ноября, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает новостной портал Самары sova.info. Уточняется, что в операции по задержанию злоумышленника, приняли участие сотрудники Федеральной службы безопасности и СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии.

Согласно оперативным данным, гражданин вынашивал планы проведения теракта на одном из объектов Куйбышевской железной дороги. Суд отправил его в следственный изолятор.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце ноябре в Москве также предотвратили теракт. Злоумышленник хотел взорвать цистерну на железнодорожной станции, он взят под стражу.

