Теракт предотвращён на железной дороге в Самарской области
Сотрудники силовых структур сумели не допустить террористический акт на железной дороге в Самарской области. Его собирался организовать житель регионального центра - сторонник «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда).
Подозреваемый был задержан 15 ноября, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает новостной портал Самары sova.info. Уточняется, что в операции по задержанию злоумышленника, приняли участие сотрудники Федеральной службы безопасности и СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии.
Согласно оперативным данным, гражданин вынашивал планы проведения теракта на одном из объектов Куйбышевской железной дороги. Суд отправил его в следственный изолятор.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце ноябре в Москве также предотвратили теракт. Злоумышленник хотел взорвать цистерну на железнодорожной станции, он взят под стражу.
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