На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с сотнями иностранцев
Теплоход, на борту которого находятся до 300 иностранных туристов, сел на мель на Рыбинском водохранилище, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, четырехпалубное пассажирское речное судно «Викинг Хельги» выполняло двухнедельный рейсы с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга.
Теплоход попал в аварию вблизи поселка Тихвинское. По предварительной информации у судна вышла из строя электрическая рулевая машина. Численность экипажа теплохода насчитывает сто человек. По первым сообщениям, никто из туристов и персонала не пострадал.
По данным главка МЧС по Ярославской области. теплоход уже продолжил движение, отмечает «Свободная пресса». Судно потеряло ход на непродолжительное время.
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