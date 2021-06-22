Теплоход и маломерное судно столкнулись в Санкт-Петербурге
Теплоход и маломерное судно столкнулись вечером во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте, передает «Интерфакс».
Столкновение произошло в акватории средней Невки около 2-го Елагина моста между теплоходом "Нева-1" и маломерным судном, которое затонуло в результате происшествия. Все шесть пассажиров затонувшего судна спасены и доставлены на берег, никто не пострадал.
В ведомстве заявили о начале проверки, возможно правонарушение по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта". Также предстоит установить сумму ущерба, нанесенного владельцам затонувшего судна.
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