Теплоход и маломерное судно столкнулись в Санкт-Петербурге

Теплоход и маломерное судно столкнулись вечером во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте, передает «Интерфакс».

Столкновение произошло в акватории средней Невки около 2-го Елагина моста между теплоходом "Нева-1" и маломерным судном, которое затонуло в результате происшествия. Все шесть пассажиров затонувшего судна спасены и доставлены на берег, никто не пострадал.

В ведомстве заявили о начале проверки, возможно правонарушение по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта". Также предстоит установить сумму ущерба, нанесенного владельцам затонувшего судна.

