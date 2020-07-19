Тело в чемодане нашли грибники в Сергиевом Посаде
19 июля 202017:06
Около железнодорожной станции Радонеж в Сергиевом Посаде грибники обнаружили чемодан с телом пожилой женщины. В Главном управлении СК России по Московской области возбудили дело в связи инцидентом, сообщает «Интерфакс».
Грибники наткнулись на «находку» 18 июля, в лесу, недалеко от железнодорожной станции.
Следственная группа выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность погибшей.
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19 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru