Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье

Тело утонувшей семилетней девочки обнаружено в Подмосковье спустя два дня после того, как она провалилась под лед на реке Клязьме. Такую информацию официально распространил региональный главк МЧС.

Поисковые работы велись в Павлово-Посадском городском округ. Найденное тело погибшего ребёнка спасатели достали из реки.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сигнал о пропаже девочки в Павловском Посаде поступил вечером в воскресенье, 29 января. Только через некоторое время стало ясно, что она могла провалиться под непрочный лед.

