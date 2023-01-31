Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
Тело утонувшей семилетней девочки обнаружено в Подмосковье спустя два дня после того, как она провалилась под лед на реке Клязьме. Такую информацию официально распространил региональный главк МЧС.
Поисковые работы велись в Павлово-Посадском городском округ. Найденное тело погибшего ребёнка спасатели достали из реки.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сигнал о пропаже девочки в Павловском Посаде поступил вечером в воскресенье, 29 января. Только через некоторое время стало ясно, что она могла провалиться под непрочный лед.
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