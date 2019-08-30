Тело столичного бизнесмена найдено в Москва-реке

Тело 48-летнего столичного бизнесмена обнаружили в Москва-реке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как пишет газета, скончавшийся – президент Global Safe Group Денис Щепетьев.

Отмечается, что на теле следов насилия не выявлено, предварительной причиной смерти названо самоубийство.

По информации источников издания, знакомых с умершим, подтолкнуть к самоубийству Щепетьева могли накопленные долги. При этом родственники отрицают данную версию. По словам супруги Щепетьева, в последнее время он получал много угроз.



