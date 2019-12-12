Тело солдата с огнестрельными ранениями найдено в Иркутске

Тело 20-летнего военнослужащего найдено на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный». По предварительной информации, молодой человек погиб 11 декабря. Он находился в составе караула, который сопровождал проходящий поезд.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», сообщает «Свободная пресса».

Однако, как сообщает «Росбалт», по итогам предварительной проверки, комиссия Западного военного округа считает произошедшее несчастным случаем в результате неосторожного обращения с оружием.

