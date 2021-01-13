Тело ребенка обнаружено на улице в Подмосковье

Тело двухмесячного младенца обнаружено в поселке Ермолино Дмитровского района Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Погибший ребенок оказался девочкой возрастом около двух месяцев. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность младенца.

Данную информацию подтвердила прокуратура Московской области. Там уточнили, что тело нашли в среду 13 января недалеко от канала имени Москвы. Обстоятельства гибели младенца будет рассматривать Дмитровская городская прокуратура.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеРебенокГибель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры