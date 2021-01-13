Тело ребенка обнаружено на улице в Подмосковье
Тело двухмесячного младенца обнаружено в поселке Ермолино Дмитровского района Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Погибший ребенок оказался девочкой возрастом около двух месяцев. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность младенца.
Данную информацию подтвердила прокуратура Московской области. Там уточнили, что тело нашли в среду 13 января недалеко от канала имени Москвы. Обстоятельства гибели младенца будет рассматривать Дмитровская городская прокуратура.
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