Тело изнасилованной школьницы нашли в канализационном люке в Домодедово
Тело пропавшей несколько дней назад 15-летней школьницы со следами изнасилования обнаружили в канализационном люке в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника областного главка СК Ольгу Врадий.
По ее словам, следствие задержало 20-летнего жителя Ульяновской области, которого подозревают в том, что он изнасиловал и задушил девушку. В ближайшее время будет назначен суд для избрания меры пресечения, СК будет настаивать на заключении под стражу.
Сообщается, что молодой человек сознался в преступлении. По данным следствия, он задушил школьницу во время ссоры 10 октября и сбросил ее труп в колодец.
Мать погибшей рассказала, что в день убийства не стала звонить в полицию с сообщением о пропаже ребенка, потому что привыкла к ночным побегам дочери.
Ранее сообщалось о похищении и убийстве в Нижегородской области 9-летней школьницы. Преступником оказался сожитель матери убитого ребенка.
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