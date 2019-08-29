Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу

Тело 12-летней девочки, погибшей на отдыхе в турецком отеле, будет доставлено в Санкт-Петербург в пятницу. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил отец Алисы Адамовой Андрис Лейкуцис.

Как напоминает RT, инцидент произошел 18 августа в бассейне отеля в турецком Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу. На помощь ей бросились спасатели. Однако даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка на скорой была доставлена в больницу. Как отмечает «Свободная пресса», за трое первых суток, с момента госпитализации юной россиянки, по словам детского специалиста анестезиолога-реаниматолога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимира Копылова, она пережила 4 клинических смерти, врачи пять раз запускали ей сердце. Он же сообщил, что тяжесть состояния Алисы связана не только с поражением головного мозга, но и других органов, в том числе, печени и легких.

В минувшую среду в посольстве России в Анкаре сообщили о смерти девочки.



