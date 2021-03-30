Тело погибшего горняка обнаружили под завалами рудника в Приморье
30 марта 202114:27
Порода обрушилась при проведении подрывных работ на руднике «Королевский» в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что более 20 горнорабочих были выведены на поверхность, позже под завалами спасателями было найдено тело погибшего горняка.
Ранее в шахте «Уралкалия» в Березниках Пермского края 28 февраля произошло обрушение горной породы с закрепленной кровли, сообщает Ura.ru. В результате погиб машинист горных выемочных машин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru