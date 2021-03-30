Тело погибшего горняка обнаружили под завалами рудника в Приморье

Порода обрушилась при проведении подрывных работ на руднике «Королевский» в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что более 20 горнорабочих были выведены на поверхность, позже под завалами спасателями было найдено тело погибшего горняка.

Ранее в шахте «Уралкалия» в Березниках Пермского края 28 февраля произошло обрушение горной породы с закрепленной кровли, сообщает Ura.ru. В результате погиб машинист горных выемочных машин.