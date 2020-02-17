Телеведущий Дибров госпитализирован в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров доставлен в московскую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Диброва.

Как телеведущий заявил агентству, не случилось «ничего серьезного». По словам Диброва, врачи сделали кардиограмму и МРТ, его здоровье в норме. "Просто старость называется", - сказал телеведущий.

Диброва госпитализировала в Боткинскую больницу. Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущего увезли из кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате с признаками эпилепсии. Представитель Диброва Табриз Шахиди заявил агентству, что диагноз, о котором писали СМИ не подтвердился.

