Телефонные мошенники умыкнули у актрисы круглую сумму

Интернет-жулики сумели обмануть актрису Элину Красавцеву на 100 тысяч рублей. Как сообщает сайт KP.RU, девушка поверила мошенникам и раскрыла им требуемые для перевода денег сведения.

Как рассказала Красавцева в своём заявлении в полицию, ей по телефону позвонил неизвестный, представившийся работником банка и предупредил о подозрительных операциях, которые якобы были зафиксированы с её картой.

Злоумышленник запросил у 29-летней актрисы паспортные данные, кодовое слово, а также все коды, которые ей прислали в смс-оповещениях. Списание средств с карты Элины произошло в процессе разговора с мошенником. Полиция начал поиск IT-жуликов.

Элина Красавцева снялась в нескольких отечественных фильмах и сериалах. Правда, сейчас она отошла от творческой деятельности – актриса занимается детьми, которых у неё четверо.

