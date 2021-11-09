Тела двух погибших нашли в Белом море спустя месяц после кораблекрушения
Водолазы обнаружили и подняли из воды тела двух погибших членов экипажа маломерного судна «Фаворит», которое 5 октября потерпело крушение в Белом море у побережья Терского района Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
Всего на борту находились пять человек. Они совершали переход по водным путям из Геленджика в Мурманск. После затопления «Фаворита» к берегу сумели добраться мужчина и женщина с этого плавательного средства. Однако женщина скончалась от переохлаждения по дороге в больницу. На следующий день был найден еще один погибший.
По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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