Тела двух погибших нашли в Белом море спустя месяц после кораблекрушения

Водолазы обнаружили и подняли из воды тела двух погибших членов экипажа маломерного судна «Фаворит», которое 5 октября потерпело крушение в Белом море у побережья Терского района Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего на борту находились пять человек. Они совершали переход по водным путям из Геленджика в Мурманск. После затопления «Фаворита» к берегу сумели добраться мужчина и женщина с этого плавательного средства. Однако женщина скончалась от переохлаждения по дороге в больницу. На следующий день был найден еще один погибший.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

