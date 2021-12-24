Тела двух мужчин найдены в тире Томска

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены сегодня вечером в стрелковом центре Томска. На месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД. Информацию распространило Следственное управление СК РФ по Томской области.

Официальных подробностей ЧП пока не приводится. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Возбуждено дело по статье 105 Уголовного кодекса об убийстве.

Вместе с тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, посетитель тира сначала выстрелил в инструктора по стрельбе, после чего свёл счёты с жизнью .

