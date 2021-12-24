Тела двух мужчин найдены в тире Томска
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены сегодня вечером в стрелковом центре Томска. На месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД. Информацию распространило Следственное управление СК РФ по Томской области.
Официальных подробностей ЧП пока не приводится. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Возбуждено дело по статье 105 Уголовного кодекса об убийстве.
Вместе с тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, посетитель тира сначала выстрелил в инструктора по стрельбе, после чего свёл счёты с жизнью .
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- РПЦ намерена лишить церковного сана священника, насиловавшего детей
- Тела двух мужчин найдены в тире Томска
- Мясников рассказал о вреде парацетамола
- Суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Украинская прокуратура подтвердила намерение арестовать Порошенко
- Москва встала в предновогодних пробках
- РАН готовится внести в правительство РФ программу по борьбе со старением
- Швеция заявила, что Лукашенко украл Рождество
- «Безупречно»: Путин восхищён первым залповым пуском «Цирконов»
- Ситуация с COVID-19 ухудшилась в двух регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru