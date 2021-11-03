Тела четырёх погибших найдены на месте падения Ан-12 под Иркутском: Видео

Тела четырёх человек найдены на месте крушения грузового самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области. Об этом сообщает региональная Единая дежурная диспетчерская служба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-12. В авиакомпании «Гродно» подтвердили RT, что всего на борту находились семь человек.

Борт потерпел крушение в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска, в районе населённого пункта Пивовариха. Грузовой самолёт летел из Якутска. После падения самолет загорелся, произошёл разлив топлива на площади 300 квадратных метров.

МЧС опубликовало видео с места ЧП, там работают пожарно-спасательные подразделения. Туда же прибыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
ТЕГИ:ИркутскКатастрофаСамолет
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