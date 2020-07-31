Тела четырёх человек найдены на алтайской турбазе
31 июля 202015:49
Четыре человека, один из которых ребёнок, найдены мёртвыми в номере на туристической базе у озера Ая в Алтайском крае. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Тела обнаружили, вскрыв номер: постояльцы долго не выходили.
Причины смерти пока неизвестны.
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31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru