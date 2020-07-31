Тела четырёх человек найдены на алтайской турбазе

Четыре человека, один из которых ребёнок, найдены мёртвыми в номере на туристической базе у озера Ая в Алтайском крае. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Тела обнаружили, вскрыв номер: постояльцы долго не выходили.

Причины смерти пока неизвестны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьТуристыАлтайский Край
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