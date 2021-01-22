Танцевавший лезгинку у Вечного огня на Ставрополье молодой человек извинился

Танцевавший лезгинку у Вечного огня в селе Донском Ставропольского края молодой человек извинился за это, передает Ставропольское телевидение.

Ранее неизвестный танцевал лезгинку у мемориала «Вечный огонь» в селе Донском Труновского округа, видео с этим действием было выложено в интернет и вызвало массовое возмущение.

К поиску молодого человека привлекли полицию.











