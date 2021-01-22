Танцевавший лезгинку у Вечного огня на Ставрополье молодой человек извинился
22 января 202114:15
Танцевавший лезгинку у Вечного огня в селе Донском Ставропольского края молодой человек извинился за это, передает Ставропольское телевидение.
Ранее неизвестный танцевал лезгинку у мемориала «Вечный огонь» в селе Донском Труновского округа, видео с этим действием было выложено в интернет и вызвало массовое возмущение.
К поиску молодого человека привлекли полицию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Роскомнадзор: Соцсети стали удалять призывы к участию в незаконных массовых акциях
- Глава водоканала арестован в Буйнакске из-за отравления сотен жителей
- Более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer выявили во Франции
- Танцевавший лезгинку у Вечного огня на Ставрополье молодой человек извинился
- Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru