Таможня в Домодедове задержала женщину с украшениями на миллион рублей

Таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали женщину рейса Дубай-Москва, которая незаконно пыталась провести в Россию дорогостоящие украшения.

34-летняя женщина прошла через зеленый коридор. Специалисты таможенной службы обнаружили у нее в ручной клади кольцо и браслет, а также фирменные футляры для них. Выполнены украшения из золота и инкрустированы бриллиантами, их общая стоимость составляет более 1,2 миллиона рублей.

По словам пассажирки, кольцо она приобрела в Малайзии, а браслет подарил муж, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Теперь женщине грозит дело о контрабанде.



