Таможня в Домодедове задержала женщину с украшениями на миллион рублей
Таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали женщину рейса Дубай-Москва, которая незаконно пыталась провести в Россию дорогостоящие украшения.
34-летняя женщина прошла через зеленый коридор. Специалисты таможенной службы обнаружили у нее в ручной клади кольцо и браслет, а также фирменные футляры для них. Выполнены украшения из золота и инкрустированы бриллиантами, их общая стоимость составляет более 1,2 миллиона рублей.
По словам пассажирки, кольцо она приобрела в Малайзии, а браслет подарил муж, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Теперь женщине грозит дело о контрабанде.
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