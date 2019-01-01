Таможня в Домодедове нашла у пассажира 86 тысяч евро в носках и ботинках

Таможенники московского аэропорта «Домодедово» задержали гражданина Белоруссии, попытавшегося незаконно провезти 86 тысяч евро в носках и ботинках. Сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни сообщает, что пассажир прибыл рейсом Аликанте-Москва и прошел красным коридором. Незадекларированные деньги - евро, российские рубли, румынские леи, на общую сумму более 86 тысяч евро – были обнаружены сотрудниками таможни при проведении досмотра.

Кроме того, 1,7 тысячи евро мужчина предъявил сам - он вынул их из внутреннего кармана пиджака. В итоге прибывший в Москву пассажир незаконно привез иностранной и российской валюты в эквиваленте более 98 тысяч долларов. Сейчас ему грозит дело о контрабанде.



