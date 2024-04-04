Таможенники Самары не дали вывезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни предотвратили попытку незаконного вывоза в Казахстан живого крокодила. Оперативные мероприятия проведены совместно с пограничной службой.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федеральной таможенной службы. Проверка малотоннажного грузовика была проведена в пункте пропуска Орск. В кузове, среди прочего, оказался деревянный ящик с живым крокодилом по кличке Бакс.

Длина животного при измерении составила 1,8 метра. Водителем автомобиля оказался житель Ростовской области. При себе он имел ветеринарный паспорт на крокодила, однако в документе были нарушения. Разрешения на вывоз животного за границу у мужчины не было.

Выяснилось, что ростовчанин купил крокодила в 2009 году. Рептилию передадут в специализированную организацию, где ему определят место временного нахождения. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», владельцу животного грозит административная ответственность.

