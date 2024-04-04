Таможенники Самары не дали вывезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс
Сотрудники мобильной группы Самарской таможни предотвратили попытку незаконного вывоза в Казахстан живого крокодила. Оперативные мероприятия проведены совместно с пограничной службой.
Информация об этом появилась на официальном сайте Федеральной таможенной службы. Проверка малотоннажного грузовика была проведена в пункте пропуска Орск. В кузове, среди прочего, оказался деревянный ящик с живым крокодилом по кличке Бакс.
Длина животного при измерении составила 1,8 метра. Водителем автомобиля оказался житель Ростовской области. При себе он имел ветеринарный паспорт на крокодила, однако в документе были нарушения. Разрешения на вывоз животного за границу у мужчины не было.
Выяснилось, что ростовчанин купил крокодила в 2009 году. Рептилию передадут в специализированную организацию, где ему определят место временного нахождения. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», владельцу животного грозит административная ответственность.
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