Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек при взрыве
Администрация Тамбовского порохового завода подтвердила гибель четырёх человек в результате взрыва. Ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
Как уточнили на предприятии, ЧП в городе Котовск случилось во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилинового пороха сторонним подрядчиком. Среди пострадавших только один сотрудник завода, все остальные – работники подрядной организации. Раненые госпитализированы.
По предварительным данным, причиной взрыва стал человеческий фактор. Об этом же ранее заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он однозначно исключил вероятность диверсии или террористического акта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru