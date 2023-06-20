Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек при взрыве

Администрация Тамбовского порохового завода подтвердила гибель четырёх человек в результате взрыва. Ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Как уточнили на предприятии, ЧП в городе Котовск случилось во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилинового пороха сторонним подрядчиком. Среди пострадавших только один сотрудник завода, все остальные – работники подрядной организации. Раненые госпитализированы.

По предварительным данным, причиной взрыва стал человеческий фактор. Об этом же ранее заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он однозначно исключил вероятность диверсии или террористического акта.

