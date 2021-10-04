Талибы ликвидировали пять боевиков ИГ близ российского посольства в Кабуле

Силы запрещённого в России движения «Талибан» ликвидировали пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе российского посольства, сообщает ТАСС.

По информации диппредставительства, ещё трое игиловцев сдались.

В посольстве РФ предположили, что рейд талибов был связан с терактом у мечети, когда при взрыве бомбы погибло около 20 человек.

Ранее возле мечети Идгах в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает «Свободная пресса». По данным «Талибана», погибли минимум восемь мирных жителей, более 20 человек получили ранения.

