Талибы ликвидировали пять боевиков ИГ близ российского посольства в Кабуле
Силы запрещённого в России движения «Талибан» ликвидировали пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе российского посольства, сообщает ТАСС.
По информации диппредставительства, ещё трое игиловцев сдались.
В посольстве РФ предположили, что рейд талибов был связан с терактом у мечети, когда при взрыве бомбы погибло около 20 человек.
Ранее возле мечети Идгах в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает «Свободная пресса». По данным «Талибана», погибли минимум восемь мирных жителей, более 20 человек получили ранения.
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