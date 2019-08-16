Таксист, устроивший несколько ДТП в Наро-Фоминске, задержан
Водитель такси, устроивший за час ряд дорожно-транспортных происшествий, задержан сотрудниками полиции. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», мужчина протаранил несколько автомобилей, едва не сбил человека и врезался в ограждение.
Отмечается, что в результате действий водителя никто не пострадал. В настоящее время он доставлен для допроса в отдел полиции. Как заявляют свидетели произошедшего, мужчина находился в неадекватном состоянии.
В связи с инцидентом заведено административное дело о нарушении правил дорожного движения.
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