Таксист, устроивший несколько ДТП в Наро-Фоминске, задержан

Водитель такси, устроивший за час ряд дорожно-транспортных происшествий, задержан сотрудниками полиции. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», мужчина протаранил несколько автомобилей, едва не сбил человека и врезался в ограждение.

Отмечается, что в результате действий водителя никто не пострадал. В настоящее время он доставлен для допроса в отдел полиции. Как заявляют свидетели произошедшего, мужчина находился в неадекватном состоянии.

В связи с инцидентом заведено административное дело о нарушении правил дорожного движения.



