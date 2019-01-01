Таинственно пропавшая школьница найдена в Подмосковье
14-летняя школьница, пропавшая две недели назад в Лобне, найдена невредимой. Об этом сайту «Подмосковье Сегодня» рассказала мать девочки. Где всё это время пребывала её дочь, женщина не захотела уточнять. По словам матери, нашли пропавшую сотрудники полиции, с ней все в порядке.
Как стало известно ранее, школьница исчезла 9 июля. Она отпросилась у взрослых погулять. После этого консьержка дома, что девочка повернула за угол и побежала так быстро, как будто ее кто-то ждал. На следующий день она появлялась ВКонтакте и в мессенджере. Кроме того, соседские дети говорили, что видели беглянку рядом с домом несколько раз с мальчиком и девочками.
К поискам пропавшей, помимо полиции, подключались добровольцы, активисты отряда «Лиза Алерт».
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