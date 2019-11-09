Тайник с золотом и оружием нашли сотрудники СК у задержанного за убийство экс-мэра Киселевска

Сотрудники в Кемеровской области обнаружили тайник около дома одного из арестованных по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. В нем хранились оружие, золото и боеприпасы. Информация была получена от пресс-службы Следственного комитета России.

Уточняется, что тайник был обнаружен во время обыска в хозяйственном строении на территории домовладения одного из задержанных. Под бетонными плитaми в земле был зaкопaн холодильник, внутри которого лежaли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпaсы, нaручники, перчaтки, мaски, a тaкже изделия, предположительно, изготовленные из золотa, пишет RT.

Уточняется, что специалисты Следственного комитета изъяли найденные объекты. По ним назначено 13 судебных экспертиз, сообщает Газета.ру.

Ранее НСН писала, что сотрудники Следственного комитета России и Министретсва внутренних дел задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.

