Таджикского бойца ММА обвинили в изнасиловании петербургской школьницы

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бойца смешанного стиля (ММА) из Таджикистана Салимджона Ширинова, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Кроме того, 22-летний мужчина объявлен в международный розыск.

В начале декабря школьница 2006 года рождения поссорилась с матерью и пришла в гости к ранее знакомому ей спортсмену. Там девушка перебрала с алкоголем, чем воспользовался подозреваемый.

Вернувшись домой, школьница рассказала матери о произошедшем, после чего женщина обратилась в полицию, сообщает «Фонтанка». Однако к тому моменту Ширинов успел скрыться.

Правоохранительные органы собираются начать розыск подозреваемого в Таджикистане.

