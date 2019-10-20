Сжегший семь человек под Ярославлем мужчина сознался. Видео
Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины,который подозревается в умышленном поджоге дома в городе Ростове Ярославской области. Жертвами пожара стали семь человек, среди них пятеро детей.
«Я спустился вниз, подошел к машине, из куртки, она в машине была, я был в одной майке и штанах спортивных, взял зажигалку и пошел», - заявил подозреваемый следователю.
Мужчина также заявил, что в момент поджога находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
Изначально дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», однако затем эксперты установили, что имел место умышленный поджог.
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