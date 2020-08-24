Съёмочная группа Парфёнова села не мель в Нижнем Новгороде
Катер со съемочной группой журналиста Леонида Парфенова сел на мель на Волге в районе Нижнего Новгорода. Произошло это сегодня утром, маломерное судно застряло в реке напротив Качаловской лестницы как минимум на три часа, передает «Интерфакс».
В результате происшествия никто не пострадал. Всего на борту катера плыли 11 человек, в том числе трое членов экипажа, уточнили в МЧС, не назвав имена пассажиров.
Ранее сам автор программы «Намедни» сообщил в соцсетях, что приехал в Нижний Новгород для съёмок документального фильма «Карман России» (прозвище города). Парфёнов назвал Нижний Новгород в своём посте «местом силы частной инициативы».
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