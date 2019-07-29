Сыновья найденного мёртвым кикбоксера выдвинули версию убийства

По мнению старшего сына спортсмена, Юрия, версия самоубийства должна быть исключена, так как покойный был верующим человеком. Также молодой человек сообщил, что, когда видел отца в последний раз, при нём был пакет с неизвестным содержимым. По его мнению, спортсмен отправлялся на встречу. Когда его тело нашли, свёртка при нём уже не было.

«Он шёл с кем-то поговорить, разобраться. То есть он не просто прогуливался. Понятно, что была какая-то разборка», — заверил Юрий.

Младший сын Карпенко также выразил уверенность, что отец стал жертвой.

Напомним, тело Сергея Карпенко было найдено вечером 27 июля в Адмиралтейском районе Петербурга в реке Мойке со смертельным огнестрельным ранением головы.

Добавим, Сергей Карпенко был многократным победителем боёв по кикбоксингу. Он обладал титулом чемпиона СНГ, России и вооружённых сил, также выигрывал первенство Берлина и Кубок Германии, отмечает РИА ФАН.

