Сын поэтессы и «колбасного короля» погиб в страшной аварии. Видео

Как отмечает РЕН ТВ, 25-летнегоо пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу, однако врачи уже не могли ничего поделать. По данным телеканала, мать погибшего — известная отечественная поэтесса Татьяна Маругова (Титкова), а его отец — крупный предприниматель Владимир Маругов, которого называют «колбасным королём».

Супруги ранее развелись после 20 лет совместной жизни. Они долгое время судились по вопросу о разделе имущества. Александр окончил МГИМО, после чего занялся криптовалютами и стал специалистом в майнинге биткоина.

