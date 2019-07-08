Сын поэтессы и «колбасного короля» погиб в страшной аварии. Видео
В интернете опубликовано видео момента дорожной аварии в центре Москвы, в которой погиб сын поэтессы и миллионера Александр Маругов. На кадрах видно, что машина такси не пропустила при повороте мотоцикл и сбила его. От удара байк мгновенно охватило пламя и он взорвался. ДТП случилось на Фрунзенской набережной.
Как отмечает РЕН ТВ, 25-летнегоо пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу, однако врачи уже не могли ничего поделать. По данным телеканала, мать погибшего — известная отечественная поэтесса Татьяна Маругова (Титкова), а его отец — крупный предприниматель Владимир Маругов, которого называют «колбасным королём».
Супруги ранее развелись после 20 лет совместной жизни. Они долгое время судились по вопросу о разделе имущества. Александр окончил МГИМО, после чего занялся криптовалютами и стал специалистом в майнинге биткоина.
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