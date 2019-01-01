Сын главы МВД по Чувашии возможно устроил пожар на базе спецназа

В минувшие выходные на тренировочной базе отряда спецназа Главного управления МВД по Чувашии «Гром» произошел пожар. По информации СМИ, к инциденту причастен замминистра юстиции региона, сын главы республиканского МВД Дмитрий Неяскин. Однако силовые структуры региона данную информацию не подтверждают. По факту инцидента проводится проверка.

Тренировочная база «Гром» торжественно открылась два года назад, передает «ФедералПресс».

В открытых источниках указано, что Сергей Дмитриевич Неяскин родился в 1959 году. Окончил Мордовский пединститут, затем Нижегородскую высшую школу МВД России. На работу в органы внутренних дел поступил в 1980 году после армейской службы.

Профессиональный путь начал в Мордовской Республике с должности участкового инспекции по делам несовершеннолетних, затем несколько лет работал в БХСС. Руководил Атюрьевским РОВД, затем в Саранске возглавлял Ленинский РОВД.

В 2004 году назначен на должность первого заместителя министра — начальника криминальной милиции МВД по Республике Мордовия. В 2010-м — начальник криминальной милиции Cаратовского ГУВД, а через год становится заместителем начальника ГУ МВД России по Саратовской области – начальник полиции.

С апреля 2016 года назначен на должность министра внутренних дел по Чувашской Республике. Специальное звание: генерал-майор полиции (с 2012 года).

