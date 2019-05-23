Священник в Сергиевом Посаде порезал ножом монаха из-за денег

Подмосковные полицейские задержали священника, который подозревается в нападении с ножом на одного из монахов Троице-Сергиевой лавры.

Конфликт между священнослужителями произошел накануне вечером в Сергиевом Посаде, пишет АГН Москва. По данным полицейских, священник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом монаха монастыря. Причиной произошедшего стало то, что священник заподозрил монаха в присвоении денег, которые верующие приносят вместе с записками о поминовении усопших.

В результате 62-летнего пострадавшего доставили в больницу с ранением в живот, пишут «Известия». В региональном ГУ МВД сообщили, что в отношении нападавшего священника возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он отстранен от службы.



