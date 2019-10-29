СВР не комментирует смерть ребенка в своей штаб-квартире

Служба внешней разведки отказалась комментировать информацию о гибели ребенка на территории своей штаб-квартиры. Как передает Газета.ру, руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил, что сообщения на эту тему не имеют отношения к непосредственной деятельности спецслужбы.

Иванов также отказался давать комментарии относительно проблем, возникших у бригады скорой помощи, которая, как сообщается, долго не могла попасть на территорию объекта в связи с мерами безопасности.

Официальный представитель СВР посоветовал обратиться за разъяснениями в саму скорую помощь Москвы, которая, как он напомнил, недавно отметили столетний юбилей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он утонул в бассейне - мальчика засосало в сливную трубу.

Предположительно, произошло это в минувшее воскресенье на территории воинской части на 38километре МКАД в районе Ясенево. По этому адресу находятся сразу несколько объектов СВР.

