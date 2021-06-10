Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» под Снежным

Бывший командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» под населенным пунктом Снежное на Донбассе, сообщает ТАСС.

Судья Дагмар Костер рассказал, что Цемах был опрошен в качестве свидетеля по делу о крушении Boeing 777 на Украине ещё в 2014 году, «до того, как был передан России в рамках обмена заключёнными»

«Цемах в тот день не находился в районе крушения», - добавил судья.

Катастрофа Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает RT.

Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что пассажирский самолет сбили из ЗРК «Бук», который принадлежит российской зенитно-ракетной бригаде. Москва публично отвергает выводы расследования и отрицает какую-либо причастность к трагедии.

