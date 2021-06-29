Супруга рэпера Картрайта останется под стражей до конца июля

Суд продлил до конца июля срок содержания под стражей Марины Кохал, обвиняемой в резонансном убийстве своего супруга Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, сообщает РИА Новости.

Фрагменты тела Энди Картрайта, упакованные в несколько пакетов, были найдены в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года. Его жене было предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, Марина Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений.

«Следствие ждет результаты дополнительной экспертизы. Защита ждет прекращения дела. А мы очень ждем поступления дела в суд. 31 июля будет год, как Кохал под стражей. По истечении года меру пресечения продлевает уже суд субъекта - городской суд Петербурга», - сообщили агентству в объединённой пресс-службе судов.

Сама Кохал утверждает, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

При этом после изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Кохал, и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен. По мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану.

3 августа 2020 года Кохал арестовали на два месяца. Позже срок ее ареста был продлен. Медицинская психолого-психиатрическая экспертиза установила вменяемость обвиняемой.

