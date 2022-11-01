Супруга Карпова рассказала, что состояние шахматиста улучшилось

Состояние госпитализированного двенадцатого чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова значительно улучшилось. Об этом «Известиям» рассказала его супруга Наталья Буланова.

«Кома, фейки и маньяк»: Депутат-шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию

По её словам, гроссмейстер «в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует».

«Рвётся домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо ещё полежать, отдохнуть», - сказала она.

Буланова добавила, что шахматиста могут выписать «к концу недели».

Ранее жена Карпова рассказала, что во время похода в магазин он упал на скользкой мокрой дороге, после чего ещё раз поскользнулся у подъезда, что и стало причиной обращения к врачам, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеШахматыГоспитализацияАнатолий Карпов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры