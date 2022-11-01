Супруга Карпова рассказала, что состояние шахматиста улучшилось

По её словам, гроссмейстер «в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует».

«Рвётся домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо ещё полежать, отдохнуть», - сказала она.

Буланова добавила, что шахматиста могут выписать «к концу недели».

Ранее жена Карпова рассказала, что во время похода в магазин он упал на скользкой мокрой дороге, после чего ещё раз поскользнулся у подъезда, что и стало причиной обращения к врачам, сообщает RT.