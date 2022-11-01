Супруга Карпова рассказала, что состояние шахматиста улучшилось
Состояние госпитализированного двенадцатого чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова значительно улучшилось. Об этом «Известиям» рассказала его супруга Наталья Буланова.
По её словам, гроссмейстер «в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует».
«Рвётся домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо ещё полежать, отдохнуть», - сказала она.
Буланова добавила, что шахматиста могут выписать «к концу недели».
Ранее жена Карпова рассказала, что во время похода в магазин он упал на скользкой мокрой дороге, после чего ещё раз поскользнулся у подъезда, что и стало причиной обращения к врачам, сообщает RT.
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