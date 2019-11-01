Superjet-100 с отказавшим двигателем благополучно сел в Тюмени
1 ноября 201918:25
Самолёт Sukhoi Superjet-100 успешно выполнил аварийную посадку в Тюмени после отказа оного из двигателей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Ямал», которой принадлежит машина, в результате инцидента никто не пострадал. Ранее было объявлено, что ориентировочное время экстренной посадки 19.15 мск.
Самолет следовал по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург. Всего на борту находились 80 пассажиров, а также экипаж. Все службы аэропорта были приведены в повышенную готовность для приёма аварийного лайнера.
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ФОТО: flickr.com
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