Superjet-100 готовится аварийно сесть в Тюмени из-за отказа двигателя
Командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 запросил аварийную посадку в аэропорту Тюмени. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы, речь идёт о борте авиакомпании «Ямал».
Авиалайнер выполнял рейс Тюмень - Санкт-Петербург. Как отмечает «Свободная пресса», по предварительным данным, инцидент вызван отказом одного из двигателей. На борту самолета находятся 80 пассажиров.
Перед вынужденной посадкой Superjet-100 вырабатывает топливо, летая по кругу. Ориентировочное время приземления — 19:15 по московскому времени.
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