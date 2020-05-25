Сумки с расчленённым мужчиной нашли в подмосковном лесу

Две сумки с частями тела мужчины найдены в Московской области. Страшную находку сделали в лесу рядом с садоводческим некоммерческим товариществом в Ленинском городском округе. Об этом информирует Главное следственное управление регионального Следственного комитета.

Уже установлено, что смерть несчастного наступила приблизительно полторы недели назад. Личность умерщвлённого пока не известна. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», по факту обнаружения «расчленёнки» возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства преступления, устанавливают личность умершего, возможных участников его убийства. Судебно-медицинской экспертизе предстоит определить точную причину наступления смерти.

