Судно ВМС Украины получило повреждение из-за погоды на Черном море

Ухудшение погодных условий в акватории Черного моря привело к повреждению судна ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС страны в Facebook.

Отмечается, что судно была установлено на якорь для проведения мероприятий «по борьбе за живучесть». Согласно сообщению пресс-службы, угрозы для жизни личного состава судна нет, также само судно не находится в опасности. По данным агентства, у судна затоплены как минимум два отсека.

В настоящее время ведется операция по возвращению кораблю в пункт постоянной дислокации. В операции участвуют 4 воздушных судна, 8 катеров и кораблей.

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ФОТО: Фото со страницы ВМС Украины / facebook.com/navy.mil.gov.ua
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