Судно с пассажирами затонуло в районе Бали

Пассажирское судно пошло ко дну в Индонезии. По предварительным данным, оно перевозило не менее 41 пассажира, на борту также был экипаж в составе 15 человек, передает новостной портал Detik.

Сообщает, что 23 человека точно выжили. Известно также о четырёх погибших, эвакуация продолжается. Катастрофа произошла в районе бухты Гилиманук острова Бали.

Жертв кораблекрушения доставили на берег в порт Кетапанг, столицы одноимённого округа на острове Калимантан.

Выжившие госпитализированы. Причины ЧП пока не называются.

